Pioggia e grandine a Empoli: giù alberi e tegole

Pioggia, grandine e forte vento oggi a Empoli, dove un temporale estivo si è abbattuto sulla città. In tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa è stata diramata l'allerta gialla fino al pomeriggio di oggi, con le precipitazioni che dovrebbero esaurirsi in serata.

Il maltempo ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, appartenenti ai distaccamenti di Empoli e di San Casciano in Val di Pesa: in seguito alle forti raffiche di vento che hanno colpito i comuni di Empoli, Fucecchio e Vinci, i vigili del fuoco sono stati impegnati dalle ore 15 in interventi di messa in sicurezza di rami e oggetti pericolanti.

A Empoli la precipitazione è stata intensa, anche se di breve durata, e ha causato alcuni disagi, con la caduta di alberi in varie zone della città, come via Arnolfo di Cambio e piazza Polidori.

La Protezione Civile ha coordinato gli interventi sul territorio, con il supporto delle squadre delle associazioni di volontariato e della Polizia Municipale. Alcune aree sono state transennate per motivi di sicurezza, mentre in altri punti è previsto nelle prossime ore l’intervento del servizio comunale per la rimozione di rami e alberature. Sono stati effettuati monitoraggi estes su centro, quartieri e frazioni, senza rilevare ulteriori criticità, se non qualche tegola caduta

"Per eventuali segnalazioni, si invita la cittadinanza a contattare la Protezione Civile o il numero per le emergenze" ha ricordato su facebook il sindaco Alessio Mantellassi.

