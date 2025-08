Camion invade la corsia opposta in A1, tre morti a bordo di un'ambulanza e 18 feriti

Drammatico incidente questa mattina sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, dove un camion ha improvvisamente invaso la corsia opposta, causando uno scontro con più veicoli.

Nel violento impatto sono rimasti coinvolti tre automobili, un caravan e un’ambulanza. Le tre vittime viaggiavano proprio a bordo del mezzo di soccorso. Il bilancio è di 18 feriti, di cui uno in codice rosso, quattro in codice giallo e dieci in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i due elicotteri Pegaso, automediche, squadre del 118 da Firenze e Arezzo, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. È stato attivato il protocollo per maxiemergenza.

L’autostrada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi. Autostrade per l’Italia consiglia percorsi alternativi: per chi viaggia verso Bologna, uscita a Valdichiana, percorso sulla Siena-Bettolle e rientro a Valdarno; in direzione Roma, uscita consigliata a Firenze Impruneta con rientro a Valdichiana.

Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura temporanea del tratto interessato e ha fornito indicazioni per i percorsi alternativi.

Chi è diretto verso Roma deve uscire a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare ad Arezzo; per le lunghe percorrenze, l’uscita consigliata è Firenze Impruneta, seguendo per Siena e rientrando in A1 a Valdichiana.

In direzione Bologna, è consigliata l’uscita a Valdichiana, percorrendo la Siena-Bettolle con rientro a Valdarno.

