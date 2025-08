Ciclista si ferisce, 80enne cade in zona impervia: doppio salvataggio per i vigili del fuoco nel Fiorentino

Serata intensa per i Vigili del fuoco del comando di Firenze, intervenuti in due distinte operazioni di soccorso a persona.

Il primo intervento è avvenuto alle 19 a Fiesole, nella zona delle cave di Maiano, dove un uomo di 80 anni è rimasto ferito dopo una caduta in un'area impervia. L’anziano è stato recuperato dalla squadra della sede centrale con l’ausilio di una barella toboga, per poi essere affidato ai sanitari e trasportato in ospedale.

Alle 19:20, infine, il distaccamento di San Casciano è intervenuto a Scandicci, lungo il cosiddetto "sentiero Secret" nei pressi del lago di Chiesanuova, per soccorrere un ciclista di 39 anni feritosi a un arto superiore. Anche in questo caso, il ferito è stato raggiunto e affidato alle cure dei soccorritori.

