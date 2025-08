Sarà fatto esplodere l'ordigno nel cantiere del teatro: evacuate 5000 persone tra Empoli e Vinci

Domenica 7 settembre 2025 è la data in cui è stata programmata la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. Guerra a Empoli.

La data, in ragione del complesso iter autorizzativo o del maltempo, potrebbe essere anche riprogrammata in data successiva e in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

Per la sicurezza dei cittadini, in via precauzionale, sarà necessario evacuare un'area di raggio pari a 468 metri a partire dalla posizione dell'ordigno bellico, così come rappresentato nella mappa, che interessa i territori comunali di Empoli e di Vinci. Nell'area vive un totale di quasi 5mila residenti, 3.800 circa su Empoli e 1.200 circa su Vinci, che sono chiamati a evacuare l'area per il tempo necessario alle operazioni.

L'accesso alla ZONA ROSSA sarà interdetto in entrata dalle ore 7. Le operazioni di evacuazione dovranno concludersi entro le ore 9, entro quell’ora l’area della zona rossa dovrà essere completamente sgombra. Il rientro nelle abitazioni e nell’area avverrà a conclusione delle operazioni di disinnesco e di trasferimento del residuato al fine del brillamento. La popolazione verrà avvisata dell’avvenuta operazione tramite segnali acustici, comunicazioni via social e con la riapertura delle strade. Si presuppone che l’operazione perduri per tutta la mattina, salvo imprevisti. L'elenco dettagliato delle vie e dei civici interessati dall'evacuazione è presente in allegato.

Nella zona rossa, oltre all'evacuazione dei residenti e dei loro animali domestici, è prevista la totale interdizione al traffico veicolare e al transito dei pedoni. La zona rossa dovrà essere sgombra da veicoli parcheggiati. Tutte le attività (commerciali, religiose, sportive, ecc) all'interno della zona rossa dovranno essere sospese per tutta la durata delle operazioni dato che l'area è interdetta alla presenza di persone .

Al termine delle operazioni sarà possibile per i residenti riprendere possesso delle proprie abitazioni, mentre per pedoni e automobilisti sarà possibile riprendere il passaggio nel resto delle vie.

A dettagliare il programma delle attività saranno i Piani di evacuazione, che saranno disponibili su siti internet istituzionali non appena gli stessi saranno approvati. Sui siti sarà possibile trovare, al momento della loro pubblicazione, anche le ordinanze relative alla viabilità alternativa per evitare l'accesso nella zona rossa e consentire un flusso regolare nel resto delle aree.

Le persone che non riusciranno ad avere un'autonoma sistemazione saranno ospitate nelle Aree di accoglienza, che per l'occasione saranno allestite nel Comune di Empoli alla palestra della scuola secondaria di I° grado Busoni in via R. Sanzio, 157 e nel Comune di Vinci al Palazzetto dello sport "Falcone e Borsellino" in via Caduti sul Lavoro, 6 a Sovigliana.

PER I PIÙ FRAGILI - Particolare attenzione sarà rivolta alle persone "fragili" con necessità sanitarie e socio-assistenziali, che saranno fin da ora prese in carico dalla Protezione Civile e dal Servizio Socio-Sanitario, per essere informate e organizzare l’ospitalità presso l'area di accoglienza stessa o in strutture dedicate.

CONTATTI - Il Comune di Empoli ha messo a disposizione:

una pagina del suo sito con tutte le informazioni che verranno via via rese note: ordigno2025.comune.empoli.fi.it.

un numero di telefono (0571/757535) che è possibile contattare negli orari di apertura del centralino del Comune: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 13 per tutte le informazioni di dettaglio.

Per eventuali richieste di assistenza all’evacuazione si potrà anche scrivere all'indirizzo mail ordigno2025@comune.empoli.fi.it.

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione:

la pagina del sito comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2025 dove trovare tutte le info necessarie.

il numero di telefono (0571/933298) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche tra le ore 15 e le ore 17.

È disponibile anche l'indirizzo mail protezionecivile@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

