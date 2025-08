Litiga con moglie, dà in escandescenze e si cosparge di benzina: fermato dopo inseguimento

Momenti di tensione nella tarda mattina di oggi a Montelupo Fiorentino. Un uomo, a seguito di una lite con la moglie, ha dato in escandescenze e, intervenuti i carabinieri, si è prima chiuso in auto e poi ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Fratelli Rosselli.

Da quanto appreso da alcuni testimoni l'uomo, di origine straniera, avrebbe raggiunto la moglie, di professione badante, sul posto di lavoro, irrompendo in casa e malmenando la donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'uomo è apparso subito in forte stato di agitazione. Si sarebbe ad un certo punto cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco. A quel punto si è chiuso in auto e poi è scattato un breve inseguimento.

Poco dopo l'uomo è stato fermato. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi e sono stati allertati i vigili del fuoco anche per il pericolo costituito dalla benzina che l'uomo aveva addosso, ma non è stato necessario il loro intervento. L'uomo non è stato trasportato al pronto soccorso e, in attesa della ricostruzione dei fatti, per lui potrebbe scattare la denuncia in stato di libertà o l'arresto.

