False istruzioni per l'evacuazione: il Comune di Empoli segnala un volantino sospetto

Attualità Empoli
False istruzioni per l'evacuazione del 7 settembre, diffuse da mani anonime che si spacciavano per il Comune di Empoli, messo in giro a meno di 24 ore dall'annuncio ufficiale fatto del Comune sulla data di evacuazione.

E' quanto emerge da un post del Comune di Empoli del 6 giugno scorso, ovvero il giorno dopo, meno di 24 ore, dall'annuncio dell'evacuazione. Il volantino, una lettera in sette punti, recava in testa lo stemma e la dicitura Comune di Empoli e dava indicazioni simili, ma non esatte, rispetto agli orari e alle procedure da seguire per l'evacuazione del 7 settembre.

Fra le altre inesattezze, la lettera diceva che l'area da evacuare era di 1.000 e non di 500 metri di raggio, e che l'evacuazione doveva avvenire un'ora prima dell'orario ufficiale. Si teme quindi che la lettera possa essere stata diffusa per fare allontanare dalle proprie abitazioni piu persone e per maggiore tempo, ovvero che possa esserci dietro qualcuno che potesse avere intenzione di organizzare dei furti.

In merito a questo rischio, le autorità fanno sapere che comunque il territorio verrà pattugliato in modo straordinario, proprio per scoraggiare chi avesse intenzione di approfittare di questa situazione. Al tempo stesso, le autorità invitano a consultare solo le pagine ufficiali, per sapere se la propria abitazione è da evacuare oppure no, conoscere gli orari e le modalità per farlo.

Info: https://ordigno2025.comune.empoli.fi.it/ e  comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2025

