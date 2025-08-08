Farmacie di turno dal 08 agosto al 15 agosto

VINCI

da venerdì 08 agosto dalle 20:00 a venerdì 15 agosto alle 20:00

Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886

MONTELUPO

da venerdì 08 agosto dalle 20:00 a venerdì 15 agosto alle 20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506

Farmacie Ferie mese di agosto bacino di Utenza 1

Farmacia Comunale 3 – Via Sottopoggio per San Donato (loc. Villanuova) Empoli – tel. 0571-1738230 dal 28/07/2025 al 10/08/2025

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 Empoli - tel. 0571-590087 dal 04/08/2025 al 22/08/2025

Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 Empoli - tel. 0571-74222 dal 11/08/2025 al 29/08/2025

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 Empoli - tel. 0571-80648 dal 10/08/2025 al24/08/2025

Farmacia Comunale n°1 - Via dei Cappuccini, 18 Empoli - tel. 0571-922356 dal 11/08/2025 al 24/08/2025

Far.Ma.Dea. - Via Gobetti 19-21-25 (località Ponte a Elsa) Empoli – tel. 331 257 4000 il 14/08/2025 e il 16/08/2025

FUCECCHIO

da venerdì 08 agosto dalle 20:00 a venerdì 15 agosto alle 20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 08 agosto dalle 20:00 a venerdì 15 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale Civitas Montopoli S.r.L – Via Nazionale, 17/b (località Capanne) – 0571-467223

CERTALDO

da venerdì 08 agosto dalle 20:00 a venerdì 15 agosto alle 20:00

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

Farmacie in appoggio:

sabato 09 e domenica 10 agosto dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

CASTELFIORENTINO

da venerdì 08 agosto dalle 20:00 a venerdì 15 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacie in appoggio:

sabato 09 e domenica 10 agosto dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 Montespertoli – tel. 0571-609926

Farmacie Ferie mese di agosto bacino di Utenza 3

Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 Montespertoli – tel. 0571-609926 dal 11/08/2025 al 16/08/2025

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.