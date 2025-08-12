Incendio di un campo a Piccaratico, sul posto squadre VAB e un'autobotte

Incendio questo pomeriggio in località Piccaratico nel comune di Vinci. Ad andare a fuoco per motivi ancora da accertare una porzione di un campo agricolo. Sul posto sono intervenute 5 squadre tra VAB di Vinci e VAB di Limite, oltre ad un'autobotte. Da quanto appreso l'incendio sarebbe sotto controllo in questo momento. Terminate le operazioni di spegnimento si procederà con la bonifica.
