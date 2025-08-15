Farmacie di turno dal 15 agosto al 22 agosto

EMPOLI

da venerdì 15 agosto dalle 20:00 a venerdì 22 agosto alle 20:00

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 - tel. 0571-72781

Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935

Farmacie Ferie mese di agosto bacino di Utenza 1

Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) - tel. 0571-924177 il 16 agosto 2025

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 Empoli - tel. 0571-590087 dal 04/08/2025 al 22/08/2025

Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 Empoli - tel. 0571-74222 dal 11/08/2025 al 29/08/2025

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 Empoli - tel. 0571-80648 dal 10/08/2025 al24/08/2025

Farmacia Comunale n°1 - Via dei Cappuccini, 18 Empoli - tel. 0571-922356 dal 11/08/2025 al 24/08/2025

Far.Ma.Dea. - Via Gobetti 19-21-25 (località Ponte a Elsa) Empoli – tel. 331 257 4000 il 14/08/2025 e il 16/08/2025

SAN MINIATO

da venerdì 15 agosto dalle 20:00 a venerdì 22 agosto alle 20:00

Farmacia La Scala - Via Tosco-Romagnola Est 888 (località La Scala) – tel. 0571-43032

Farmacie in appoggio:

sabato 16 e domenica 17 agosto dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 15 agosto dalle 20:00 a venerdì 22 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Corso G. Mazzini, 122 – tel. 0571-30009

CERTALDO

da venerdì 15 agosto dalle 20:00 a venerdì 22 agosto alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

MONTESPERTOLI

da venerdì 15 agosto dalle 20:00 a venerdì 22 agosto alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.