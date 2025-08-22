Farmacie di turno dal 22 agosto al 29 agosto

EMPOLI

Da venerdì 22 agosto dalle 20:00 a venerdì 29 agosto alle 20:00

Farmacia Serravalle – Via Isonzo, 11/13 – tel. 0571-1590119

Far.Ma.Dea. - Via Gobetti 19-21-25 (località Ponte a Elsa) – tel. 331 257 4000

Farmacie Ferie mese di agosto bacino di Utenza 1

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 Empoli - tel. 0571-590087 dal 04/08/2025 al 22/08/2025

Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 Empoli - tel. 0571-74222 dal 11/08/2025 al 29/08/2025

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 Empoli - tel. 0571-80648 dal 10/08/2025 al 24/08/2025

Farmacia Comunale n°1 - Via dei Cappuccini, 18 Empoli - tel. 0571-922356 dal 11/08/2025 al 24/08/2025

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 - tel. 0571-72781 dal 23/08/2025 al 07/09/2025

FUCECCHIO

Da venerdì 22 agosto dalle 20:00 a venerdì 29 agosto alle 20:00

Farmacia Bramea - Piazza dei Seccatoi, 3, 50054 Fucecchio - tel 0571 843327

Farmacia in appoggio:

sabato 23 e domenica 24 agosto ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

SANTA MARIA A MONTE

Da venerdì 22 agosto dalle 20:00 a venerdì 29 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale Ponticelli Farmavaldera S.r.L – Via Colombaie, 2 – tel. 0587-706416

CASTELFIORENTINO

Da venerdì 22 agosto dalle 20:00 a venerdì 29 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167

Farmacia in appoggio:

sabato 23 e domenica 24 agosto ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

MONTESPERTOLI

Da venerdì 22 agosto dalle 20:00 a venerdì 29 agosto alle 20:00

Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 – tel. 0571-609926

GAMBASSI TERME

Da venerdì 22 agosto dalle 20:00 a venerdì 29 agosto alle 20:00

Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.