Furgone contro bici a Monteboro, muore un ciclista

Cronaca Empoli
(foto gonews.it)

Tragico incidente a Empoli, tra Monteboro e Brusciana. In via Monteboro un ciclista è stato colpito da un furgone ed è stato portato via con l'elisoccorso a Careggi. L'uomo è deceduto poco dopo.

Il furgone e la bici si sono scontrati per motivi ancora da chiarire, a bordo del veicolo in quel momento c'era solo l'autista. Ad avere la peggio è stato il ciclista: sul posto, oltre alla municipale, la Croce Rossa di Certaldo e l'automedica. È stato però necessario l'arrivo di Pegaso per il trasferimento a Firenze.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 10 di oggi, sabato 23 agosto.

