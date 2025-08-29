Farmacie di turno dal 29 agosto al 5 settembre

EMPOLI

da venerdì 29 agosto dalle 20:00 a venerdì 5 settembre alle 20:00

Farmacia Comunale 3 – Via Sottopoggio per San Donato (loc. Villanuova) – tel. 0571-1738230

VINCI

da venerdì 29 agosto dalle 20:00 a venerdì 5 settembre alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

MONTELUPO

da venerdì 29 agosto dalle 20:00 a venerdì 5 settembre alle 20:00

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 – tel. 0571-51006 E 0571-913409

Farmacie Ferie mese di agosto bacino di Utenza 1

Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 Empoli - tel. 0571-74222 dal 11/08/2025 al 29/08/2025

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 - tel. 0571-72781 dal 23/08/2025 al 07/09/2025

SAN MINIATO

da venerdì 29 agosto dalle 20:00 a venerdì 5 settembre alle 20:00

Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato - tel. 0571 33899

FUCECCHIO

da venerdì 29 agosto dalle 20:00 a venerdì 5 settembre alle 20:00

Farmacia Giomi - Viale Palagina (località Ponte a Cappiano) - tel. 0571 295143

Farmacia in appoggio:

sabato 30 e domenica 31 agosto ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 29 agosto dalle 20:00 a venerdì 5 settembre alle 20:00

Farmacia Cerretti - Via Cerretti, 30, - tel. 0587-710426

CERTALDO

da venerdì 29 agosto dalle 20:00 a venerdì 5 settembre alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

MONTAIONE

da venerdì 29 agosto dalle 20:00 a venerdì 5 settembre alle 20:00

Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046

Farmacia in appoggio:

sabato 30 e domenica 31 agosto ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) Montespertoli – tel. 0571-606099

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.