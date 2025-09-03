Litiga con la ex, su di lui c'era il divieto di avvcinamento: 41enne in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni per non aver rispettato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Firenze.

L’uomo è stato fermato ieri pomeriggio in un appartamento di via Lazio, dove era in corso una lite con l’ex compagna, una donna di 51 anni. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico gravava già la misura preventiva per atti persecutori nei confronti della stessa.

Dopo le formalità di rito, il 41enne è stato trasferito al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’indagato resta comunque sottoposto alla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

