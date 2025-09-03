Litiga con la ex, su di lui c'era il divieto di avvcinamento: 41enne in carcere

Cronaca Firenze
La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni per non aver rispettato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Firenze.

L’uomo è stato fermato ieri pomeriggio in un appartamento di via Lazio, dove era in corso una lite con l’ex compagna, una donna di 51 anni. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico gravava già la misura preventiva per atti persecutori nei confronti della stessa.

Dopo le formalità di rito, il 41enne è stato trasferito al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’indagato resta comunque sottoposto alla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

