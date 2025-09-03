Torna la scuola di giornalismo della Fondazione Montanelli Bassi: tra gli ospiti Travaglio e Annunziata

"Chi di voi vorrà fare il giornalista, si ricordi di scegliere il proprio padrone: il lettore". Con una citazione di Indro Montanelli la Fondazione Montanelli Bassi ETS, costituita da Indro Montanelli nel 1987, annuncia la quarta edizione della Winter School, scuola di Giornalismo Internazionale e nuovi media 2025.

Le 8 giornate di studio e confronto, spiegano dalla Fondazione, si svolgeranno nei quattro fine settimana compresi tra il 4 e il 26 ottobre presso la sede della Fondazione, nel Palazzo Montanelli Della Volta, via G. di san Giorgio 2 a Fucecchio (FI). Previste lezioni e discussioni con la partecipazione di esperti – docenti universitari, analisti e giornalisti impegnati nelle diverse aree del mondo – che approfondiranno aspetti legati alle principali questioni di attualità internazionale e strumenti e linguaggi della comunicazione digitale.

La Winter School è realizzata con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana, e il prezioso supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e del Comune di Fucecchio.

La giornata inaugurale, in programma il giorno 4 ottobre, vedrà nel pomeriggio, presso la sede della Fondazione Montanelli Bassi ETS a Fucecchio, la cerimonia di apertura della Scuola, con interventi di ospiti e autorità e in serata, presso il Teatro Pacini, una lectio magistralis di Marco Travaglio. La cerimonia di apertura e l’intervento serale di Travaglio saranno aperti al pubblico (prenotazione obbligatoria), così come lo sarà la sessione conclusiva del 26 ottobre, durante la quale interverrà Lucia Annunziata.

La Winter School è aperta ad un massimo di 20 partecipanti, che saranno selezionati tra le candidature pervenute sulla base del curriculum e della motivazione. Grazie anche al contributo degli enti finanziatori, la partecipazione è completamente gratuita. La Fondazione Montanelli Bassi, inoltre, si impegna a facilitare la ricerca di un alloggio per gli iscritti che intendono soggiornare a Fucecchio durante i fine settimana della Winter School.

Il modulo di iscrizione può essere scaricato sul sito della Fondazione Montanelli Bassi o richiesto alla segreteria organizzativa (formazione@fondazionemontanelli.it) tel.057122627.

Il programma di questa edizione

SABATO 4 OTTOBRE

Saluti istituzionali

Inaugurazione con MARCO TRAVAGLIO

(L'incontro con Marco Travaglio si terrà al Teatro Pacini in Piazza G. Montanelli, sabato 4 ottobre a partire dalle ore 21,00. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (ingresso gratuito). Posti disponibili fino ad esaurimento).

DOMENICA 5 OTTOBRE

L’Europa e la corsa alle armi con ANGELA MAURO

SABATO 11 OTTOBRE

Il Giornalismo è pronto per l’A.I.? con ROBERTA BRACCIALE e CHRISTOPHER CEPERHICH

DOMENICA 12 OTTOBRE Minaccia o potenza in declino? Capire la Russia di oggi con ANTONELLA SCOTT e SERENA GIUSTI

SABATO 18 OTTOBRE Gli USA di Trump e il nuovo ordine mondiale con MARIO DEL PERO e RICCARDO ALCARO

DOMENICA 19 OTTOBRE Giornalismo e geopolitica: dallo scenario della Guerra Fredda al capitalismo dei giorni nostri con SIMONE BELLEZZA, STEFANO BOTTONI, MARCO BRESCIANI, VALENTINA FAVA, ALFREDO SASSO Modera Luigi Offeddu

SABATO 25 OTTOBRE Dai documenti alle inchieste: il giornalismo investigativo oggi con EDOARDO ANZIANO

DOMENICA 26 OTTOBRE Come nasce un’inchiesta? GIACOMO SALVINI presenta “Fratelli di chat”

Chiusura dei lavori con LUCIA ANNUNZIATA

Fonte: Ufficio stampa

