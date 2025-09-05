Empoli Comics porta il mondo dei videogames e dei cosplay al Centro*Empoli

Centro*Empoli si prepara a vivere tre giornate all’insergna della fantasia e della creatività con Empoli Comics, l’evento che dal 12 al 14 settembre animerà gli spazi del centro commerciale con un ricco programma di attività, spettacoli e incontri dedicati a grandi e piccoli.

La manifestazione si svilupperà tra la galleria interna e il porticato esterno, coinvolgendo appassionati di videogiochi, manga, trading card, cosplay e giochi da tavolo.

Dal venerdì alla domenica i visitatori potranno immergersi nel mondo delle consolle del Videogame Evolution con postazioni dedicate a videogiochi vintage, realtà virtuale e giochi da tavolo a tema videoludico. Sabato pomeriggio vi aspettiamo per l’imperdibile torneo di Mario Kart 8 Deluxe su maxi videowall!

Durante tutte le giornate sarà possibile partecipare ad uno speciale Workshop con la Lucca Manga School, cimentarsi con trading card e giochi di ruolo, oltre ad un’area interamente dedicata alle costruzioni con gli immancabili mattoncini lego.

Domenica 14 settembre, sul porticato esterno, riflettori puntati su Letizia Cosplay e il suo show “I Bon Bon di Lety”. Cosplayer, youtuber e tiktoker toscana tra le più seguite, accompagnata da dj Kiko&Nico e dj V-Power, Letizia porterà in scena i suoi spettacolari costumi orginal e anime, con momenti di intrattenimento e la possibilità per il pubblico di scattare selfie e foto con lei in galleria.

Tutti gli appassionati potranno indossare i panni dei propri personaggi preferiti di fumetti, cartoni, videogame e cinema, dando vita ad un vero e proprio raduno colorato e coinvolgente!



Empoli Comics, alla sua prima edizione, è un appuntamento imperdibile per famiglie, ragazzi e fan della cultura pop, capace di unire intrattenimento, creatività e socialità in un’atmosfera unica. Non mancate!

Per consultare il programma completo e conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa consulta il sito centroempoli.it