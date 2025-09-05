Farmacie di turno dal 5 settembre al 12 settembre

EMPOLI

da venerdì 5 settembre dalle 20:00 a venerdì 12 settembre alle 20:00

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 - tel. 0571-80648

Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) - tel. 0571-924177

Farmacia in appoggio:

sabato 6 settembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 Montelupo F.no- tel. 0571-57506

FUCECCHIO

da venerdì 5 settembre dalle 20:00 a venerdì 12 settembre alle 20:00

Farmacia del Galleno - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) - tel. 0571 299916

Farmacia in appoggio:

sabato 6 e domenica 7 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 5 settembre dalle 20:00 a venerdì 12 settembre alle 20:00

Farmacia Martini – via G. Matteotti, 119 (località San Romano) – tel 0571-459037 Fax 0571-450384

CASTELFIORENTINO

da venerdì 5 settembre dalle 20:00 a venerdì 12 settembre alle 20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117

Farmacia in appoggio:

sabato 6 e domenica 7 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

da venerdì 5 settembre dalle 20:00 a venerdì 12 settembre alle 20:00

Farmacia Barsacchi – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.05