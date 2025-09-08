Regionali, Sinistra Italiana candida Aliberti e Senka nell'Empolese Valdesla

Sinistra Italiana candiderà Carmine Aliberti, segretario del circolo AVS Certaldo, e Majda Senka, come candidati nella circoscrizione FI 3 Empolese Valdelsa alle prossime elezioni regionali.

Carmine Aliberti ,già consigliere e poi assessore del Comune di Certaldo, oggi segretario del circolo SI AVS Certaldo, "esprime appieno le politiche innovative di SI iniziate con le amministrative del 2024", si legge in una nota del circolo AVS Certaldo.

"In Regione Toscana "si può fare di più" e lo slogan del candidato Carmine Aliberti "la Toscana si veste di nuovi colori" è un chiaro appello ad un radicale cambiamento. Un invito ad avere coraggio, per concretizzare quelle politiche sociali ed ambientali che sono alla base di una nuova stagione politica. Dateci forza e lottate con noi! Perché tutte e tutti insieme renderemo questo paese un paese migliore!", così la nota di AVS Certaldo.