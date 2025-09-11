Sesa torna a crescere nel 1Q 2026: ricavi a 846 mln (+8%) e Ebitda a 60,7 mln (+7,2%)

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulenza e Vertical Application per imprese ed organizzazioni, in data odierna ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 luglio 2025 relativo al primo trimestre dell’anno fiscale al 30 aprile 2026, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS.

Il Gruppo torna a crescere nel primo Quarter del FY 2026, confermando la guidance del Piano Industriale 2026-2027.

Nel primo trimestre dell’esercizio Sesa, a livello consolidato, consegue Ricavi ed Altri Proventi per Eu 845,7 milioni (+8,0% Y/Y), una Redditività Operativa (Ebitda) pari ad Eu 60,7 milioni, in aumento del 7,2% Y/Y, un Utile netto Adjusted pari ad Eu 29,8 milioni (+6,4% Y/Y) e un Utile netto Adjusted di Gruppo pari ad Eu 27,9 milioni (+4,5% Y/Y).

I Ricavi consolidati crescono del +2,2% Y/Y, l’Ebitda del +4,0% Y/Y e l’Utile netto Adjusted di Gruppo del +2,3%, rispetto al trimestre al 31 luglio 2024 riesposto pro-forma2, includendo i risultati della società GreenSun Srl (ricavi Eu 45,1 milioni, Ebitda Eu 2,2 milioni, Group EAT Adjusted Eu 0.9 milioni), acquisita nel novembre 2024 ed entrata nel perimetro di consolidamento a partire dal Q3 2025, a conferma del ritorno alla crescita organica da parte del Gruppo.

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati evidenziano i seguenti trend nei settori del Gruppo (risultati Q1 2026 a confronto con il Q1 2025 pro-forma):

-ICT VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 496,8 milioni (-2,7% Y/Y) ed un andamento dei ricavi interamente di carattere organico ed in progressivo recupero rispetto alla flessione dell’8,2% nel Q4 2025, con un’aspettativa di ritorno alla crescita a partire dal Q2 2026 a seguito del positivo andamento del back-log dei mesi di luglio ed agosto 2025, in crescita double-digit;

-Digital Green VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 111,4 milioni (+24,7% Y/Y rispetto ai dati pro-forma del Q1 20252), grazie alla prosecuzione del trend di crescita organica double-digit del Q4 2025 ed al positivo andamento del mercato business, stimolato tra l’altro dalla crescente domanda di energia legata alla digitalizzazione e penetrazione dell’AI;

-SSI con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 219,9 milioni (+2,8% Y/Y rispetto ai dati pro-forma del Q1 20252), nonostante il rallentamento della domanda in alcuni distretti del Made in Italy e le attività di re-engineering che hanno riguardato alcune Business Unit;

-Business Services, con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 36,9 milioni (+3,0% Y/Y), che prosegue la propria crescita, interamente organica, sostenuta dallo sviluppo di applicazioni dedicate all’industria dei Financial Services con una progressiva focalizzazione dei ricavi nelle aree a valore aggiunto di Piattaforme Digitali e Vertical Applications e un’aspettativa di accelerazione nei Quarter successivi grazie all’acquisizione di alcune commesse con primari clienti.

L’Ebitda consolidato si incrementa del 7,2% Y/Y, raggiungendo Eu 60,7 milioni vs Eu 56,6 milioni al 31 luglio 2024, con un Ebitda margin pari al 7,2% stabile Y/Y, grazie al trend di crescita dei settori Green VAS e Business Services e ad un andamento sostanzialmente stabile Y/Y dei settori ICT VAS e SSI.

Di seguito il contributo dei settori del Gruppo alla formazione dell’Ebitda al 31 luglio 2025 (risultati Q1 2026 a confronto con il Q1 2025 pro-forma):

-ICT VAS con un Ebitda di Eu 22,2 milioni (-0,9% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 4,5% al 31 luglio 2025 in crescita vs 4,4% al 31 luglio 2024;

· Digital Green VAS con un Ebitda di Eu 6,2 milioni (+17,9% Y/Y rispetto ai dati pro-forma del Q1 20252) ed un Ebitda margin pari al 5,6% al 31 luglio 2025;

-SSI con un Ebitda di Eu 23,5 milioni (-2,7% Y/Y rispetto ai dati pro-forma del Q1 20252) ed un Ebitda margin pari al 10,7% al 31 luglio 2025 vs 11,5% al 31 luglio 2024 e 10,8% nel FY 2025, che riflette le attività di re-engineering di alcune Business Unit del settore con un’aspettativa di stabilizzazione dell’Ebitda margin nel corso del FY 2026 sugli stessi livelli del FY 2025;

-Business Services con un Ebitda di Eu 7,3 milioni (+25,0% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 19,9% al 31 luglio 2025, in ulteriore crescita vs 16,4% al 31 luglio 2024, favorita dalla progressiva focalizzazione dei ricavi nelle aree a valore aggiunto di Piattaforme Digitali e Vertical Applications proprietarie sviluppate negli ultimi due esercizi.

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari ad Eu 47,3 milioni, con un incremento del 4,2% Y/Y, dopo ammortamenti di beni materiali ed immateriali per Eu 12,7 milioni (+14,5% Y/Y) ed accantonamenti per Eu 0,7 milioni.

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 38,6 milioni (+2,1% Y/Y), dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali di liste clienti e know how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 8,7 milioni (+14,7% Y/Y a seguito degli investimenti in acquisizioni societarie dell’ultimo esercizio).

Come previsto nel Piano Industriale 2026-27 gli Oneri Finanziari Netti presentano una significativa flessione pari all’11,6% rispetto al Q1 2025 ed al 36,4% rispetto al Q4 2025, grazie alla contrazione dei tassi di interesse e le azioni di efficientamento della gestione finanziaria di Gruppo.

Il Risultato Netto Consolidato Adjusted è pari ad Eu 29,8 milioni al 31 luglio 2025 (+6,4% Y/Y) e riflette la crescita della redditività operativa e la contrazione degli oneri finanziari.

Il Risultato Netto Consolidato Adjusted di Gruppo al 31 luglio 2025 è pari ad Eu 27,9 milioni, in crescita del 4,5% Y/Y rispetto ad Eu 26,6 milioni al 31 luglio 2024 (+2,3% Y/Y rispetto al trimestre al 31 luglio 2024 riesposto pro-forma2).

Il Risultato Netto Consolidato Reported è pari ad Eu 23,5 milioni in crescita del 4,1% rispetto ad Eu 22,6 milioni al 31 luglio 2024.

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) Consolidata Reported al 31 luglio 2025 è passiva (debito netto) per Eu 64,9 milioni vs Eu 25,0 milioni al 31 luglio 2024 (vs Eu 38,5 milioni al 31 luglio 2024 pro-forma2), in miglioramento rispetto ad Eu 74,7 milioni al 30 aprile 2025, a seguito di investimenti LTM per circa Eu 125 milioni (Eu 11,5 milioni nel solo Q1 2026) e buy back e distribuzione di dividendi LTM pari a circa Eu 30 milioni.

La PFN consolidata al 31 luglio 2025, escluso i debiti IFRS è attiva (liquidità netta) per Eu 148,8 milioni vs Eu 184,1 milioni al 31 luglio 2024, nonché vs Eu 158,4 milioni al 30 Aprile 2025. La PFN reported al 31 luglio 2025 include debiti IFRS per pagamenti differiti verso soci di minoranza per acquisizioni societarie e diritti d’uso in applicazione dell’IFRS16 pari ad Eu 213,7 milioni vs Eu 209,1 milioni (vs Eu 233,2 milioni al 31 luglio 2024 pro-forma2).

Nel trimestre in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 31 luglio 2025 ammonta ad Eu 521,5 milioni vs Eu 500,8 milioni al 30 aprile 2025.

Alla luce dei risultati del trimestre in esame e del trend degli ordinativi, il Gruppo conferma la guidance del Piano Industriale 2026-27, con aspettative di crescita nel range +5%/+7,5% a livello di Ricavi e +5%/+10% a livello di Ebitda per il FY al 30 aprile 2026, grazie tra l’altro al trend di crescita organica attesa nei Settori Digital Green VAS e Business Services nonché al ritorno alla crescita del settore ICT VAS a partire dal secondo Quarter 2026, con la progressiva focalizzazione del Gruppo nelle principali aree che caratterizzano la trasformazione digitale del segmento business, quali Cyber Security, Cloud, AI e Digital Platform. L’andamento dell’utile netto di Gruppo beneficerà tra l’altro del trend di riduzione degli Oneri Finanziari Netti, atteso in progressiva accelerazione nel corso dell’esercizio.

Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati al 31 luglio 2025:

“Proseguiamo la nostra strategia di sviluppo di competenze e vertical applications, confermando il nostro ruolo di player di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni, con un modello di gestione focalizzato sullo sviluppo sostenibile”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“Chiudiamo un Quarter di ritorno alla crescita organica di ricavi e redditività, in uno scenario di mercato ancora complesso, con una forte evoluzione del Gruppo nelle principali aree che catalizzano la trasformazione digitale quali Cyber Security, Cloud, AI, Vertical e Digital Platform, abilitando la creazione di valore di partner e clienti. Proseguiamo con disciplina nell’esecuzione del piano industriale 2026-27, con obiettivi di crescita organica, efficienza operativa ed adozione dei digital enablers, ispirati da una visione d’impresa orientata a crescita sostenibile, innovazione digitale e centralità delle persone”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

