Farmacie di turno dal 12 settembre al 19 settembre

EMPOLI

da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

MONTELUPO

da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00

La Farmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461

SAN MINIATO

da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00

Azienda Speciale Farmacie 1 – Viale G. Marconi, 33 (località San Miniato Basso) – tel. 0571-43445

Farmacia in appoggio:

sabato 13 e domenica 14 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00

Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 – tel. 0571-466912

CERTALDO

da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

CASTELFIORENTINO

da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacia in appoggio:

sabato 13 e domenica 14 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.