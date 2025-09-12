Farmacie di turno dal 12 settembre al 19 settembre

EMPOLI
da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00
Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549
MONTELUPO
da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00
La Farmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461
SAN MINIATO
da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00
Azienda Speciale Farmacie 1 – Viale G. Marconi, 33 (località San Miniato Basso) – tel. 0571-43445
Farmacia in appoggio:
sabato 13 e domenica 14 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056
CASTELFRANCO DI SOTTO
da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00
Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 – tel. 0571-466912
CERTALDO
da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00
Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679
CASTELFIORENTINO
da venerdì 12 settembre dalle 20:00 al 19 settembre alle 20:00
Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021
Farmacia in appoggio:
sabato 13 e domenica 14 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
