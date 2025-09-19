Farmacie di turno dal 19 settembre al 26 settembre

EMPOLI
da venerdì 19 settembre dalle 20:00 a venerdì 26 settembre alle 20:00
Farmacia Castellani - Via Cavour, 45 - tel. 0571-72039
Farmacia in appoggio:
sabato 20 settembre 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo – tel. 0571-51006 e 0571-913409
VINCI
da venerdì 19 settembre dalle 20:00 a venerdì 26 settembre alle 20:00
Farmacia Scatola – Via Papa Giovanni XXIII, 27 - tel. 0571-56044
FUCECCHIO
da venerdì 19 settembre dalle 20:00 a venerdì 26 settembre alle 20:00
Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173
CASTELFRANCO DI SOTTO
da venerdì 19 settembre dalle 20:00 a venerdì 26 settembre alle 20:00
Farmacia Farmavasco– P.zza G. Matteotti, 13 (località Orentano) – tel. 0583-23063
CERTALDO
da venerdì 19 settembre dalle 20:00 a venerdì 26 settembre alle 20:00
Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197
Farmacia in appoggio:
sabato 20 e domenica 21 settembre 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167
MONTESPERTOLI
da venerdì 19 settembre dalle 20:00 a venerdì 26 settembre alle 20:00
Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099
Farmacia in appoggio:
sabato 20 e domenica 21 settembre 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Barsacchi – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
