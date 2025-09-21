Malore per un ciclista a Castelfranco: 60enne trasportato in elisoccorso a Careggi

Arresto cardiocircolatorio per un ciclista 60enne a Castelfranco di Sotto. L’uomo, quando ha accusato il malore, si trovava nei pressi di Villa Campanile, in via Romana, e la perdita di conoscenza ha causato la sua improvvisa caduta dalla bicicletta.

Immediato l’intervento dell’ambulanza, che ha trovato l’uomo in condizioni critiche e ha cominciato le manovre per la rianimazione. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, dove verrà ricoverato.