A Pisa in 4mila in corteo per Gaza, corteo verso l’aeroporto

(foto gonews.it)

Circa 4 mila persone hanno preso parte oggi a Pisa al corteo per Gaza promosso dai sindacati di base. In piazza lavoratori, studenti universitari e delle scuole superiori. Queste le stime della forze dell'ordine.

La mobilitazione ha avuto effetti anche sulla vita scolastica: il liceo classico cittadino ha comunicato sul proprio sito la sospensione delle lezioni per mancanza di personale a causa dello sciopero.

Il corteo ha attraversato le principali vie del centro, diretto verso l’aeroporto. Al momento la situazione resta tranquilla, anche se non è chiaro se i manifestanti intendano compiere azioni di disturbo in prossimità dello scalo per limitarne l’operatività. La lunga sfilata ha comunque provocato pesanti rallentamenti al traffico e disagi alla viabilità cittadina.


