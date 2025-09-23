Muore dopo un incidente la giovane volontaria Sylvia Trallori. Misericordie: "Dolore profondo"

Sylvia Trallori

Dopo 11 giorni dall'incidente non ce l'ha fatta la 28enne. Il presidente Ceccherini: "Rappresentava i valori più autentici del nostro movimento"

Il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Sylvia, 28 anni, volontaria e figlia del governatore della Misericordia di Quinto, Stefano Trallori.

Nella tarda serata di giovedì 11 settembre Sylvia è rimasta vittima di un grave incidente stradale in viale Gramsci, nel comune di Sesto Fiorentino, proprio davanti alla sede della Misericordia di Quinto, mentre era impegnata nel servizio di volontariato. Dopo giorni in cui i medici hanno fatto il possibile per salvarla, è arrivata la triste notizia.

"È un dolore profondo che ci colpisce tutti – dichiara il presidente del Coordinamento, Andrea Ceccherini –. Sylvia rappresentava i valori più autentici del nostro movimento: il dono di sé, l’attenzione agli altri, la disponibilità a mettersi al servizio della comunità. In questo momento drammatico vogliamo essere vicini al governatore Trallori e ai suoi cari, certi che il ricordo di Sylvia continuerà a vivere nelle opere di carità che quotidianamente portiamo avanti".
Un pensiero speciale va a tutta la famiglia di Sylvia e ai suoi amici.

Fonte: Misericordie Area Fiorentina

