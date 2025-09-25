Castelfranco di Sotto, con vocato il consiglio comunale: ecco di cosa si parlerà

Attualità Castelfranco di Sotto
Il prossimo lunedì, 29 settembre, alle 9 nella sala del consiglio comunale, (piazza Bertoncini, 1)  è convocata una nuova seduta del consiglio comunale di Castelfranco di Sotto.


ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2025
- COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
- INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12.09.2025.
- AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2024.
- BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024 – APPROVAZIONE.
- BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027: VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE DISPONIBILI PER L’INSTALLAZIONE DI CIRCHI E DI ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI – APPROVAZIONE.
- GESTIONE TEATRO DELLA COMPAGNIA – DETERMINAZIONI.
- SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE TRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL’ARNO APPARTENENTI ALLA ZONA DEL VALDARNO INFERIORE - APPROVAZIONE.
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “LISTA CIVICA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “MOZIONE PULITURA BOSCHI DELLE CERBAIE E VIA FRANCIGENA”.

Fonte: Ufficio Stampa

25 Settembre 2025

Circonvallazione di Altopascio, Castelfranco di Sotto non la pulirà. Comune scrive alla provincia di Lucca

Il comune di Castelfranco di Sotto non pagherà la pulizia della Circonvallazione di Altopascio, la strada che passa a sud dell'abitato del comune lucchese, al confine con il comune pisano. [...]

Castelfranco di Sotto
Attualità
22 Settembre 2025

Un convegno promosso dal comune di Castelfranco di Sotto per parlare di autismo

l comune di Castelfranco di Sotto si è fatto promotore di un'iniziativa, Autismo e continuità educativa: dalla scuola all'età adulta, rivolta alla sensibilizzazione e alla conoscenza del disturbo dello spettro [...]

Castelfranco di Sotto
Attualità
20 Settembre 2025

Addio al blocchetto e alla penna: a Castelfranco le multe della polizia locale diventano digitali

Dai prossimi giorni gli agenti della polizia locale di Castelfranco di Sotto avranno in dotazione un tablet per fare le multe per chi non rispetta il codice della strada. Quindi [...]



