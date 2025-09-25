Castelfranco di Sotto, con vocato il consiglio comunale: ecco di cosa si parlerà

Il prossimo lunedì, 29 settembre, alle 9 nella sala del consiglio comunale, (piazza Bertoncini, 1) è convocata una nuova seduta del consiglio comunale di Castelfranco di Sotto.
ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2025
- COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
- INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12.09.2025.
- AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2024.
- BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024 – APPROVAZIONE.
- BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027: VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE DISPONIBILI PER L’INSTALLAZIONE DI CIRCHI E DI ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
- REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI – APPROVAZIONE.
- GESTIONE TEATRO DELLA COMPAGNIA – DETERMINAZIONI.
- SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE TRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL’ARNO APPARTENENTI ALLA ZONA DEL VALDARNO INFERIORE - APPROVAZIONE.
- MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “LISTA CIVICA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “MOZIONE PULITURA BOSCHI DELLE CERBAIE E VIA FRANCIGENA”.
