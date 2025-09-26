Farmacie di turno dal 26 settembre al 03 ottobre

EMPOLI
da venerdì 26 settembre dalle 20:00 a venerdì 03 ottobre alle 20:00
Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 - tel. 0571-590087
Farmacie in appoggio:
sabato 27 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) Montelupo F.no – tel. 0571-542411 E 0571-542461
CERRETO GUIDI
da venerdì 26 settembre dalle 20:00 a venerdì 03 ottobre alle 20:00
Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001
FUCECCHIO
da venerdì 26 settembre dalle 20:00 a venerdì 03 ottobre alle 20:00
Farmacia Comunale - Via Sanminiatese 18 (località San Pierino) - tel. 0571 261373
Farmacie in appoggio:
sabato 27 e domenica 28 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027
SANTA MARIA A MONTE
da venerdì 26 settembre dalle 20:00 a venerdì 03 ottobre alle 20:00
Farmacia Falchi – Via Provinciale Francesca, 532 (località Montecalvoli) – tel. 0587-748021
CASTELFIORENTINO
da venerdì 26 settembre dalle 20:00 a venerdì 03 ottobre alle 20:00
Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013
Farmacie in appoggio:
sabato 27 e domenica 28 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 Montespertoli – tel. 0571-609926
CERTALDO
da venerdì 26 settembre dalle 20:00 a venerdì 03 ottobre alle 20:00
Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123
Farmacie in appoggio:
sabato 27 e domenica 28 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
<< Indietro