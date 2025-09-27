Nuovo parcheggio inaugurato a Vado: più servizi e memoria per la comunità

La regione Toscana e il comune di Camaiore realizzano un’opera che unisce praticità e tradizione

Un segnale concreto di attenzione verso la comunità di Vado: oggi la Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Camaiore, ha inaugurato un nuovo parcheggio situato nelle immediate vicinanze della zona scolastica, offrendo ben 50 posti auto aggiuntivi. L’intervento, molto atteso dai residenti, mira a soddisfare le esigenze di un borgo ampio e dinamico, contribuendo a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

Il nuovo parcheggio non è solo una risposta pratica alle necessità di mobilità, ma rappresenta anche un tributo alla storia locale. L’area è stata dedicata a Carlo Parducci, primo Maestro della Filarmonica G. Puccini di Camaiore, in occasione del 180° anniversario della celebre Banda cittadina. Un gesto simbolico che rafforza il legame fra servizi e memoria storica, valorizzando la tradizione e l’identità di Vado.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il presidente della Regione Toscana ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come l’intervento fosse indispensabile per la comunità. Grazie a una variazione di bilancio, la Regione ha potuto sostenere e realizzare questa opera, che oggi viene festeggiata come un risultato concreto: un parcheggio funzionale, pensato per la collettività, e una vera festa popolare.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di attenzione ai bisogni dei cittadini, con la volontà di rafforzare i servizi e al tempo stesso mantenere vivi i valori e le tradizioni che caratterizzano il territorio.

Il nuovo parcheggio a Vado è la dimostrazione che, quando istituzioni e comunità collaborano, si possono ottenere risultati che migliorano la vita quotidiana e celebrano la storia locale.

