Palazzo (Lega) denuncia: "Violenza politica contro militanti e candidati a Capraia e Limite"

"Nelle scorse ore, a Capraia e Limite, in un momento di propaganda elettorale, si è consumato un episodio - l’ennesimo - di violenza contro militanti e candidati della Lega". Così in una nota Eliseo Palazzo, responsabile provinciale della Lega. "Mentre i nostri esponenti distribuivano volantini col programma politico, dei cittadini si sono rivolti nei loro confronti con fare minaccioso ed offensivo, come se in un Paese democratico a poter esprimere le proprie idee possano essere solo gli "allineati" al sistema di sinistra o i "soliti noti" con la tessera del PD. Ancora più disdicevole il fatto che ad essere prese di mira, in maniera violenta, siano state due donne: il che dovrebbe fare riflettere, su quanto spesso ci si riempia la bocca di tante belle parole, salvo poi smentirsi coi fatti".

Da qui l'appello di Palazzo: "Chiedo che da sinistra giunga una ferma e pubblica condanna nei confronti di questo ignobile gesto, per stemperare gli animi e abbassare i toni di un confronto che, anche a causa delle recenti notizie di cronaca che giungono da Oltreoceano, in cui a rimanere vittima è stato Charlie Kirk e sul cui episodio da sinistra spesso si è levato un grido di "liberazione" invece che di condanna, alimentando un pericoloso clima di odio nei confronti dei militanti di Centrodestra e della Lega in particolare. Ringrazio i militanti, - conclude - che con tenacia ogni giorno si prodigano per la Lega e per la democrazia, convinto che dal PD e da sinistra possa giungere solidarietà e condanna nei confronti di certi gesti di "fascismo rosso". Noi non abbassiamo la testa e non ci fermiamo!".

Notizie correlate