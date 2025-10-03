Farmacie di turno dal 03 ottobre al 10 ottobre

EMPOLI

da venerdì 03 ottobre dalle 20:00 a venerdì 10 ottobre alle 20:00

Farmacia Nuova - Piazza S.Rocco, 10 - tel. 0571-74180

Farmacie in appoggio:

sabato 4 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 Montelupo Fiorentino - tel. 0571-57506

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 03 ottobre dalle 20:00 a venerdì 10 ottobre alle 20:00

Farmacia Masini - Via C. Corti, 2 Capraia F.na - tel. 0571-583947

SAN MINIATO

da venerdì 03 ottobre dalle 20:00 a venerdì 10 ottobre alle 20:00

Farmacia San Giovanni - Via Zara, 50 (località Corazzano) – tel. 0571-409579

Farmacie in appoggio:

sabato 04 ottobre e domenica 05 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 03 ottobre dalle 20:00 a venerdì 10 ottobre alle 20:00

Farmacia Meoni - Via De Gasperi, 7 – tel. 0571-478041

CERTALDO

da venerdì 03 ottobre dalle 20:00 a venerdì 10 ottobre alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

Farmacie in appoggio:

sabato 04 ottobre e domenica 05 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117

MONTESPERTOLI

da venerdì 03 ottobre dalle 20:00 a venerdì 10 ottobre alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.