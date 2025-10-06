A Vinci un concorso per funzionario amministrativo

Il Comune di Vinci ha indetto un bando di concorso pubblico per la copertura con contratto a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario amministrativo da assegnare all’ufficio tributi dello stesso ente.
Per presentare la domanda c’è tempo fino alle 23.59 di venerdì 17 ottobre.
Per avanzare la candidatura è necessario collegarsi sul portale del reclutamento InPA al link
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3303033af7774da7b6266c0a4d9bec82
e seguire le istruzioni riportate sul sito.
Oltre ai requisiti generali richiesti, i requisiti specifici per partecipare al concorso richiedono il possesso della laurea del vecchio ordinamento in Economia e commercio o Giurisprudenza o Scienze politiche, o ancora la laurea specialistica o magistrale equiparate, o ancora una delle lauree triennali elencate nell’articolo due del bando.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa
