Incedente tra camion, pullman e auto in A1, una decina di feriti e tratto chiuso

Un incidente avvenuto ieri sera in galleria sulla A1 ha portato alla chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, al km 12,4. L'incidente ha coinvolto un camion, un pullman e un'auto.

Secondo una prima ricostruzione, in direzione Firenze, un camion ha perso una ruota che si è scontrata contro un'auto. L'auto si è incendiata, scontrandosi con il pullman. Sono intervenute tre ambulanze, un'automedica e da Firenze ed è partito un pullman della protezione civile per portare in salvo i passeggeri. Alcune persone sono rimaste intossicate.

In tutto sarebbero una decina i feriti, nessuno grave. Una persona in condizioni di media gravità è stata portata dalle ambulanze del 118 all'ospedale Maggiore, con altri due feriti più lievi e altri due lievi sono finiti al Sant'Orsola. Altri cinque sono stati medicati sul posto. In tutto tra pullman e auto c'erano circa 75 persone.

Poco prima delle 3, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto

