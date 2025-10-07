Livorno, petardi e cori contro Salvini durante evento Lega: "Brutta pagina della democrazia"

Petardi e cori hanno accolto Matteo Salvini a Palazzo Pancaldi a Livorno, dove era previsto un evento organizzato dalla Lega con la presenza del segretario del partito.

Davanti all’edificio, una folla di contestatori ha intonato cori contro il vicepremier e chiunque cercasse di entrare. "Siamo tutti antifascisti", hanno scandito, apostrofando come "fascisti" chiunque si avvicinasse all’ingresso.

"Non mi era mai capitata una cosa del genere - ha commentato Salvini -. Non solo i ministri, ma anche cittadini hanno subito lanci di uova, sputi e calci. Valditara ha preso calci alla macchina".

In attesa dell’arrivo di Giorgetti, il vicepremier ha reagito agli insulti lanciando baci alla folla. "Voglio cominciare quando Giorgetti è in sicurezza", ha aggiunto.

La situazione, al momento, rimane sotto controllo grazie alla presenza delle forze dell’ordine schierate ai vari ingressi del palazzo.

L'attacco al PD e alla sinistra: "PD condanni. Questi sono disgustosi fascisti rossi"

Salvini ha aspramente condannato i contestatori, definendo l’episodio "non una bella pagina della democrazia". "Conto che il Pd condanni, ma dopo quello che hanno combinato con Landini ho i miei dubbi”.

Durissimo anche nei toni contro i manifestanti, definendoli "disgustosi fascisti rossi". "Io penso che la sinistra stia scherzando con il fuoco - ha affermato -. Landini rischia di risvegliare un mostro che speravamo morto e sepolto, rischia di istigare alla violenza. Dobbiamo fermarci un attimo, ci stanno infilando in un periodo buio, c'è un odio rosso che mi preoccupa".

Su scioperi e manifestazioni: "Viva il diritto di sciopero e di manifestare, ma chi rompe paga"

Durante l’evento, il vicepremier ha parlato anche del diritto di sciopero: "Viva il diritto di sciopero e di manifestare. Stiamo lavorando a una legge per cui chi vuole organizzare una manifestazione paga una cauzione personale e chi rompe paga. Come segretario della Lega, lo farò valere anche alla manifestazione che stiamo organizzando a Milano a febbraio".

Sul conflitto in Palestina: "Le regioni di occupino di sanità, non di Nethanyahu"

Commentando le bandiere della Palestina presenti in diversi presidi di protesta, come quello registrato oggi a Siena, Salvini ha affermato: "Le Regioni si occupano di sanità, non di Netanyahu".

