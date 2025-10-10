Farmacie di turno dal 10 ottobre al 17 ottobre

EMPOLI

da venerdì 10 ottobre dalle 20:00 a venerdì 17 ottobre alle 20:00

Farmacia Bizzarri - Piazza della Vittoria, 26 - tel. 0571-73949

Farmacie in appoggio:

sabato 11 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo Fiorentino – tel. 0571-51042 E 0571-51795

CERRETO GUIDI

Farmacia di Cerreto Guidi SNC proiezione di Lazzeretto Via 2 Settembre, 312 Lazzeretto (Cerreto Guidi) – tel. 0571 887610

SAN MINIATO

Farmacia Riosa – Via Diaz, 145 (località Ponte a Egola) – tel. 0571-497294

Farmacie in appoggio:

sabato 11 e domenica 12 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

SANTA CROCE SULL’ARNO

Farmacia Balducci – Via delle Pinete (località Staffoli) – tel. 0571-37008

CASTELFIORENTINO

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167

Farmacie in appoggio:

sabato 11 e domenica 12 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679

MONTESPERTOLI

Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 Montespertoli – tel. 0571-609926

GAMBASSI TERME

Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.