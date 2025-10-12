Regionali Toscana 2025, affluenze Empolese Valdelsa e Cuoio: -10% rispetto al 2020

Attualità Empoli
(foto gonews.it)

Alle 23 si registra un'affluenza minore tra il 10 e il 13% nell'Empolese e nel Cuoio: partecipazione più alta a Montelupo (42,41%) per l'Empolese e a San Miniato (38,01%) per il Comprensorio

Oggi e domani, domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, elettrici e elettori toscani sono chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione e i Consiglieri regionali (Qui per seguire la diretta live delle elezioni regionali di gonews.it).

Questa mattina alle 7 le urne si sono aperte (sarà possibile votare fino alle 23, domani dalle 7 alle 15).

Ore 12, affluenza in calo

Alle 12 pubblicato il primo aggiornamento sulle affluenze in Toscana (riportato da Eligendo, sito del Ministero dell'Interno): su 3.922 sezioni, la percentuale di votanti è del 9,95%. Il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2020, quando la percentuale era del 14,66%: da sottolineare che cinque anni fa, contemporaneamente alle regionali, si votava per il referendum costituzionale.

Ore 23 (chiusura seggi)

Nell’Empolese Valdelsa l’affluenza si ferma al 38% medio dopo il primo giorno di voto, in netto calo rispetto al 49% del 2020: una flessione di circa 11 punti percentuali che conferma il trend negativo registrato in tutta la Toscana.

Il dato più alto si registra a Montelupo Fiorentino con il 42,41% (−10,3 punti), seguito da Capraia e Limite (41,44%, −11,2). Sopra la media anche Empoli (39,35%, −11,9), Montespertoli (39,74%, −10,0) e Vinci (39,4%, −12,3). Affluenze più basse nei comuni di Fucecchio (35,02%, −12,0) e Montaione (34,86%, −10,3).

Alle 23 calo netto della partecipazione al voto anche nei Comuni della zona del Cuoio, dove l’affluenza alle urne si è fermata in media al 35,2%, contro il 48,1% del 2020: una flessione di quasi 13 punti percentuali.

Il dato più alto si registra a San Miniato con il 38,01% (−12,2 punti), seguito da Montopoli in Val d’Arno (37%, −13,6). Più basse le percentuali a Santa Croce sull’Arno (34,85%, −13,2), Castelfranco di Sotto (34,74%, −11,0) e Santa Maria a Monte, fanalino di coda con il 31,58% (−14,3).

Di seguito il dettaglio sulle affluenze nei Comuni nell'Empolese Valdelsa (provincia di Firenze) e nel Comprensorio del Cuoio (provincia di Pisa).

Elezioni regionali Toscana: AFFLUENZE NELL'EMPOLESE VALDELSA

Alle ore 12 l'affluenza più alta tra gli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa risulta quella di Montelupo Fiorentino all'11,45%, la più bassa a Cerreto Guidi con 8,77%. Alle 19 si conferma Montelupo il Comune con l'affluenza più alta al 33,45%: tutti i territori ancora in netto calo rispetto alle elezioni del 2020.

Empoli, Ore 12: nelle 42 sezioni hanno votato 3862 elettori, pari al 10,69%. Nel 2020, alla precedente tornata elettorale delle Regionali, allo stesso orario aveva votato il 16,09% degli aventi diritto. Ore 19: affluenza al 30,57% (precedente 40,37). Ore 23: affluenza al 39,35% (precedente 51,24).

Capraia e Limite, Ore 12: Su 6 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Capraia e Limite è del 10,07%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 17,92%. Ore 19: affluenza al 31,18% (precedente 40,02). Ore 23: affluenza al 41,44% (precedente 52,67).

Castelfiorentino, Ore 12: Su 18 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Castelfiorentino è del 9,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,63%. Ore 19: affluenza al 28,63% (precedente 36,25). Ore 23: affluenza al 36,49% (precedente 46,46).

Cerreto Guidi, Ore 12: Su 10 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Cerreto Guidi è del 8,77%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,15%. Ore 19: affluenza al 27,54% (precedente 37,45). Ore 23: affluenza al 36,68% (precedente 49,00).

Certaldo, Ore 12: Su 14 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Certaldo è del 9,20%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,39%. Ore 19: affluenza al 27,62% (precedente 37,93). Ore 23: affluenza al 36,12% (precedente 48,21).

Fucecchio, Ore 12: Su 20 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Fucecchio è del 9,24%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,65%. Ore 19: affluenza al 26,88% (precedente 36,95). Ore 23: affluenza al 35,02% (precedente 47,01).

Gambassi Terme, Ore 12: Su 4 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Gambassi Terme è dell'8,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,37%. Ore 19: affluenza al 27,99% (precedente 37,41). Ore 23: affluenza al 36,77% (precedente 48,80).

Montaione, Ore 12: Su 3 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montaione è del 10,28%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,85%. Ore 19: affluenza al 27,78% (precedente 34,72). Ore 23: affluenza al 34,86% (precedente 45,11).

Montelupo Fiorentino, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montelupo Fiorentino è dell'11,45%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,37%. Ore 19: affluenza al 33,45% (precedente 42,23). Ore 23: affluenza al 42,41% (precedente 52,76).

Montespertoli, Ore 12: Su 13 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montespertoli è dell'11,02%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,69%. Ore 19: affluenza al 30,35% (precedente 38,67). Ore 23: affluenza al 39,74% (precedente 49,71).

Vinci, Ore 12: Su 15 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Vinci è dell'10,39%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,37%. Ore 19: affluenza al 30,78% (precedente 40,46). Ore 23: affluenza al 39,40% (precedente 51,73).

Elezioni regionali Toscana: AFFLUENZE NEL COMPRENSORIO DEL CUOIO

Alle ore 12 tutti i Comuni del Cuoio sono rimasti sotto la soglia del 10% di affluenza. Il dato di partecipazione più alto è quello di Santa Croce, al 9,99%, il più basso a Santa Maria a Monte con il 7,34%. Alle 19 si conferma il calo rispetto a cinque anni fa in tutti i Comuni: la partecipazione più alta ora è quella di San Miniato al 28,9%, la più bassa sempre Santa Maria a Monte.

Castelfranco di Sotto, Ore 12: Su 11 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Castelfranco di Sotto è del 9,33%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,48%. Ore 19: affluenza al 26,62% (precedente 35,50). Ore 23: affluenza al 34,74% (precedente 45,79).

Montopoli in Val d'Arno, Ore 12: Su 9 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montopoli è del 9,05%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,71%. Ore 19: affluenza al 27,54% (precedente 40,61). Ore 23: affluenza al 37,00% (precedente 50,59).

San Miniato, Ore 12: Su 26 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di San Miniato è del 9,55%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,57%. Ore 19: affluenza al 28,91% (precedente 38,73). Ore 23: affluenza al 38,01% (precedente 50,24).

Santa Croce sull'Arno, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Santa Croce è del 9,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,05%. Ore 19: affluenza al 27,59% (precedente 38,75). Ore 23: affluenza al 34,85% (precedente 48,01).

Santa Maria a Monte, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Santa Maria a Monte è del 7,34%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 12,82%. Ore 19: affluenza al 23,13% (precedente 34,05). Ore 23: affluenza al 31,58% (precedente 45,93).

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

