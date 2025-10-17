Farmacie di turno dal 17 ottobre al 24 ottobre

VINCI

da venerdì 17 ottobre dalle 20:00 a venerdì 24 ottobre alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

EMPOLI

da venerdì 17 ottobre dalle 20:00 a venerdì 24 ottobre alle 20:00

Farmacia Corsi - Via Val d'Elsa, 197 (località Marcignana) - tel. 0571-581304

Farmacie in appoggio:

sabato 18 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) Montelupo Fiorentino– tel. 0571-542411 E 0571-542461

FUCECCHIO

da venerdì 17 ottobre dalle 20:00 a venerdì 24 ottobre alle 20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 17 ottobre dalle 20:00 a venerdì 24 ottobre alle 20:00

Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 – tel. 0571-466912

CERTALDO

da venerdì 17 ottobre dalle 20:00 a venerdì 24 ottobre alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

Farmacie in appoggio:

sabato 18 e domenica 19 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 Castelfiorentino – tel. 0571-64013

MONTAIONE

da venerdì 17 ottobre dalle 20:00 a venerdì 24 ottobre alle 20:00

Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046

Farmacie in appoggio:

sabato 18 e domenica 19 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) Montespertoli – tel. 0571-606099

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.