Vandali all'Itis Meucci di Firenze occupato: distrutti lavandini, monitor, macchinette, ovunque allagato

Cronaca Firenze
"Sembra sia scoppiata una bomba, una cosa così non l'avevo mai vista, ma neanche me la sarei mai immaginata", così la preside

"Ancora non abbiamo finito di controllare tutto. Sembra sia scoppiata una bomba, una cosa così non l'avevo mai vista, ma neanche me la sarei mai immaginata", così la dirigente scolastica dell'Itis Meucci di Firenze, Maria Patrizia Bettini, a seguito di un blitz vandalico avvenuto della notte all'interno dell'istituto occupato.

Lavandini spaccati, così come le macchinette delle merendine, monitor distrutti, armadi gettati a terra ed estintori svuotati: questo lo scenario scoperto questa mattina.

"E' allagato ovunque, piove nell'aula di informatica, siamo ancora a pulire e a capire come ripartire. Ma domani - spiega - riusciremo ad aprire solo una parte dell'edifici. E' avvenuto dopo mezzanotte, perché fino ad allora ero rimasta con gli studenti. I ragazzi mi avevano chiamato attorno alle 22 perché era arrivata voce di un possibile blitz esterno e così sono andata a scuola. Io avevo avvisato dei rischi legati a un'occupazione, ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata".

Sempre la notte scorsa la polizia è intervenuta al vicino istituto Galilei per la segnalazione, da parte di studenti che lo occupano, di estranei: gli agenti hanno poi identificato in un cantiere accanto alla scuola due giovani uno dei quali è stato denunciato per il porto di un tirapugni.

