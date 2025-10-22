Incidente nel Grossetano, bisarca si ribalta e perde in strada le auto

Illeso il conducente, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto

Incidente nel primo pomeriggio di oggi nel Grossetano dove una bisarca, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata occupando parzialmente entrambe le corsie di sorpasso delle due direzioni, e alcune delle auto che stava trasportando si sono rovesciate sulla carreggiata. Illeso il conducente, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

È successo lungo la strada statale 223, in prossimità dell'uscita per Civitella marittima, nel comune di Civitella Paganico in provincia di Grosseto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto, la polizia stradale per gli accertamenti sulla dinamica e la regolazione del traffico, che ora procede in entrambi i sensi nella corsia di marcia ordinaria, personale Anas, della provincia e personale sanitario. Constatata l'incolumità del conducente del mezzo pesante, i vigili del fuoco stanno provvedendo alla rimozione del camion finito nelle corsie di sorpasso nord e sud della statale e delle macchine finite in strada, tramite l'autogru in dotazione.

