Farmacie di turno dal 24 ottobre al 31 ottobre

EMPOLI

Da venerdì 24 ottobre dalle 20:00 a venerdì 31 ottobre alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

CAPRAIA E LIMITE

Da venerdì 24 ottobre dalle 20:00 a venerdì 31 ottobre alle 20:00

Farmacia Medri - Via Buozzi, 24 Limite S/Arno - tel. 0571-57023

Farmacia in appoggio:

sabato 25 ottobre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no – tel. 0571-51006 E 0571-913409

SAN MINIATO

Da venerdì 24 ottobre dalle 20:00 a venerdì 31 ottobre alle 20:00

Nuova Farmacia Ponte a Elsa (Buti Deanna) – Via Nazionale, 91 (località Ponte a Elsa) – tel. 0571-464425

Farmacia in appoggio:

sabato 25 e domenica 26 ottobre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 Fucecchio - tel. 0571 20027

SANTA CROCE SULL’ARNO

Da venerdì 24 ottobre dalle 20:00 a venerdì 31 ottobre alle 20:00

Farmacia Galeazzi – P.zza G. Matteotti, 38 – tel. 0571-30006

CASTELFIORENTINO

Da venerdì 24 ottobre dalle 20:00 a venerdì 31 ottobre alle 20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117

Farmacia in appoggio:

sabato 25 e domenica 26 ottobre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

Da venerdì 24 ottobre dalle 20:00 a venerdì 31 ottobre alle 20:00

Farmacia Barsacchi – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.