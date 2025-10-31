Farmacie di turno dal 31 ottobre al 7 novembre

VINCI

da venerdì 31 ottobre dalle 20:00 a venerdì 7 novembre alle 20:00

Farmacia Mannori - Viale Togliatti 61/65 (località Sovigliana) - tel. 0571-508164

MONTELUPO

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 – tel. 0571-51042 E 0571-51795

SAN MINIATO

Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato - tel. 0571 33899

SANTA CROCE SULL’ARNO

Farmacia Comunale 2 – Viale di Vittorio 1/3 – tel. 0571-366181

Farmacia in appoggio:

sabato 1 e domenica 2 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

SANTA MARIA A MONTE

Farmacia Pieroni – P.zza della Vittoria, 45 – tel. 0587-707003

Farmacia in appoggio:

sabato 1 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Riosa – Via Diaz, 145 (località Ponte a Egola) San Miniato – tel. 0571-497294

CERTALDO

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

CASTELFIORENTINO

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacia in appoggio:

sabato 1 e domenica 2 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.