I Vignaioli San Miniato: "Escluso associato da cena presentazione Mostra Tartufo". Comune smentisce

Polemica a San Miniato tra l'Amministrazione comunale e i Vignaioli San Miniato, Associazione Produttori di vino di San Miniato che attraverso una nota inviata alla stampa ha denunciato che uno dei suoi associati, Samuele Senesi, titolare di alcuni locali del centro, "veniva contattato da un ambasciatore dell’amministrazione comunale che gli riferiva su volontà di quest’ultima di essere stato escluso dalla presenza alla Cena di Presentazione della Mostra del Tartufo Bianco di san Miniato motivando che la posizione di Senesi nei confronti dell’amministrazione lo rendeva persona non gradita", questo quanto scrivono dall'Associazione che comunica che "non accetterà l’invito di presenziare alla cena con una delegazione e di non offrire come da sempre fà il vino per quest’ultima".

"Una discriminazione - si legge ancora nella nota dell'Associazione - che la nostra associazione condanna con il totale consenso degli associati, infondata, inadeguata a nostro avviso forzata in modo illegittimo e ingiustificato. Pertanto l’associazione produttori di Vino di San Miniato esprime la più grossa solidarietà nei confronti di Senesi e si schiera a suo fianco in maniera insindacabile. La nostra presenza e quella dei nostri vini senza delle scuse all’associazione violerebbe la nostra integrità e avrebbe solo parvenza di ipocrisia".

Non si è fatta attendere la risposta dell'Amministrazione comunale che in una nota spiega che "non è stato escluso nessuno, tantomeno un’associazione che da molti anni collabora con questa amministrazione".

"Ci dispiace che l’associazione Vignaioli non partecipi alla cena di questa sera - precisano in una nota il sindaco Simone Giglioli e la presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi - un’occasione importante per promuovere i prodotti locali e lanciare la 54esima edizione della Mostra del tartufo, che viene persa. L’invito della cena era rivolto al presidente dei Vignaioli e a sua moglie. Ci dispiace che una questione personale che interessa un privato iscritto all’associazione e il Comune, che nulla ha a che vedere con i Vignaioli, porti conseguenze di questo tipo che rappresentano una perdita per tutti, soprattutto per il territorio di San Miniato che ci stiamo impegnando a promuovere, nel momento più importante dell’anno”.

Forza Italia: "Amministrazione nega principi democratici"

Il Coordinamento di Forza Italia esprime "la più ferma e totale solidarietà al concittadino e stimato produttore Samuele Senesi, vittima di un inaccettabile atto di discriminazione da parte dell'Amministrazione comunale. L'esclusione dalla Cena di Presentazione della Mostra del Tartufo Bianco, motivata ufficialmente dalla sua "posizione nei confronti dell’amministrazione," è un gesto che condanniamo con assoluta indignazione. Siamo sinceramente sconcertati di fronte a un'azione così palesemente e meschinamente politica. Quest'Amministrazione ha l'abitudine di riempirsi quotidianamente la bocca con roboanti dichiarazioni su democrazia, inclusione, uguaglianza e rispetto delle minoranze, trasformando questi nobili valori in vuoti slogan. Eppure, nei fatti, dimostra un atteggiamento di chiusura e di epurazione che nega ogni principio di convivenza civile e democratico".

"Il confronto, anche aspro, è la linfa vitale della democrazia; l'esclusione di un cittadino e di un produttore per le sue idee è l'esatto contrario. È un'amara ironia che l'Amministrazione, che con inaudita e troppo spesso superficiale leggerezza accusa chiunque non sia allineato al suo pensiero di essere in qualche modo riconducibile a ideologie lontane come il fascismo, si comporti oggi con azioni che ricordano proprio l'ostracismo e i metodi di esclusione riservati al "diverso" e al "non allineato". Si accusa l'altro di ciò che, nei fatti, si sta diventando: un'amministrazione intollerante che pratica l'epurazione politica e l'esclusione sociale come strumento di governo. La democrazia non è un pranzo per soli amici, ma la partecipazione di tutti. Forza Italia sostiene pienamente la decisione dell'Associazione vignaioli di San Miniato di boicottare la cena. La loro integrità e coerenza sono un esempio di dignità che dovrebbe servire da lezione all'Amministrazione. Chiediamo che la Giunta si scusi immediatamente e pubblicamente con Samuele Senesi e che ponga fine a questi metodi indegni di un'istituzione che si definisce democratica".

Notizie correlate