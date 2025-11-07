Farmacie di turno dal 7 novembre al 14 novembre

VINCI
da venerdì 7 novembre dalle 20:00 a venerdì 14 novembre alle 20:00
Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886
MONTELUPO
da venerdì 7 novembre dalle 20:00 a venerdì 14 novembre alle 20:00
Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506
SAN MINIATO
da venerdì 7 novembre dalle 20:00 a venerdì 14 novembre alle 20:00
Farmacia Cheli – P.zza del Popolo, 25 – tel 0571-43018
Farmacia in appoggio:
sabato 8 e domenica 9 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 Fucecchio - tel. 0571 20027
CASTELFRANCO DI SOTTO
da venerdì 7 novembre dalle 20:00 a venerdì 14 novembre alle 20:00
Farmacia Comunale Azienda Speciale – Via Solforino, 13 - tel. 0571-489098
CERTALDO
da venerdì 7 novembre dalle 20:00 a venerdì 14 novembre alle 20:00
Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197
Farmacia in appoggio:
sabato 8 e domenica 9 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167
MONTESPERTOLI
da venerdì 7 novembre dalle 20:00 a venerdì 14 novembre alle 20:00
Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099
Farmacia in appoggio:
sabato 8 e domenica 9 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Barsacchi – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
