Elicottero scomparso tra Marche e Toscana, ricerche senza sosta

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Proseguono senza sosta le ricerche dell’elicottero privato Augusta Westland 109 scomparso nel pomeriggio di domenica tra il confine delle province di Pesaro-Urbino e Arezzo, con due persone a bordo: Mario Paglicci, imprenditore orafo di Arezzo, e Fulvio Casini, di Sinalunga.

Alle operazioni partecipano oltre 35 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e una quindicina del Soccorso Alpino Toscana, supportati da unità cinofile e droni. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, 118 e volontari della protezione civile.

Ieri erano stati impiegati anche elicotteri dei Vigili del Fuoco, dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito, ma i voli sono stati sospesi per il maltempo. Nella notte le ricerche sono proseguite via terra, con l’ausilio dei droni, in una zona montuosa e di difficile accesso. L’ipotesi principale è che il velivolo possa aver avuto un’avaria prima di precipitare.

"Le ricerche sono proseguite per tutta la notte nella zona Alpe della Luna in un’area impervia. In campo il sistema di emergenza regionale, insieme a Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Forze dell’Ordine e Protezione Civile. Ringrazio tutte le squadre impegnate da ore sul territorio", così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
9 Novembre 2025

Incidente aereo in Groenlandia, muore un pilota originario di Pisa

È italiano di origini toscane il pilota morto nell'incidente aereo, avvenuto sabato 25 ottobre nei pressi di Nuuk, in Groenlandia. Nella giornata di venerdì 7 novembre è stato individuato dalle [...]

Toscana
Cronaca
7 Novembre 2025

Furto su un treno alta velocità, arrestati in due

Nei giorni scorsi, il Compartimento di Polizia Ferroviaria della Toscana ha effettuato una vasta operazione di controllo straordinario del territorio, denominato “Viaggiare Sicuro”, inserita in una più ampia attività del [...]

Toscana
Cronaca
31 Ottobre 2025

Peste suina, allerta in Appennino dopo i casi in Garfagnana: restrizioni ai confini con la Toscana

Scatta l’allerta peste suina africana sull’Appennino al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Dopo il ritrovamento di carcasse di cinghiali infetti in Garfagnana, in provincia di Lucca, tre comuni del Modenese [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina