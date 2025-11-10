Referendum Multiutility, Europa Verde Empoli: "È stato un vero successo!"

"Con un atteggiamento di ottimismo, accettazione e fiducia nella giustezza delle nostre tesi, indipendentemente da come sia andata, questa “galoppata” referendaria, la prima consultazione di massa solo empolese, è stato un vero successo!", così Europa VERDE - Empoli - circolo “Chico Mendez” commenta i risultati di ieri del referendum comunale a Empoli con cui si chiedeva di abrogare la delibera di adesione alla Multiutility.

E questo grazie anzitutto ai comitati civici, all’impegno dei tanti, volenterose e volenterosi cittadini, alle forze politiche, le associazioni culturali, sindacali e di categoria, alla testimonianza e vicinanza di tanti soggetti pubblici, insomma a TUTTI, e siamo tanti, che ci hanno messo impegno e passione, o semplicemente partecipato con la propria faccia.

Un’esperienza preziosa a prescindere dall'esito finale, che suggerisce e soprattutto promette un lavoro altrettanto impegnativo per tutto quello che dovrà essere il dopo voto.

Il necessario bisogno di scelte manageriali efficaci ed efficienti, che non possono in alcun modo elidere o sminuire il controllo dei soci pubblici a favore di logiche di mercato e di profitto indipendenti dal ruolo sociale, sono aspetti fondamentali dei quali dovrà farsi anche carico il prossimo governo regionale. Un'azione titanica che dovrà però sempre tener di conto che: Sui beni comuni non si può e non si devono fare profitti!

Ringraziamo davvero col cuore TUTTI, anche coloro che non hanno semplicemente potuto o voluto partecipare o prendere posizione, perché silenti, male informati o assenti dalla cosa pubblica. In particolare, anche per loro il nostro prossimo lavoro dovrà essere di grande attenzione e responsabilità per ampliare un’opinione pubblica consapevole.

