Aggredisce violentemente volontario 84enne alla mensa della Misericordia di Empoli

Violeta aggressione intorno alle 11.30 questa mattina alla mensa Emmaus gestito dalla Misericordia di Empoli, non distante dalla ferroviaria. Un senzatetto , frequentatore del centro, ha picchiato violentemente un volontario di 84 anni in strada, a poche decine di metri dal centro.

Da quanto appreso l'uomo aveva appena terminato il suo turno, e mentre si stava recando verso casa ha avuto una discussione con il senzatetto, per motivi ancora da chiarire. Ne è nata un'aggressione con quest'ultimo che ha preso a pugni l'84enne, facendolo cadere a terra, per poi scagliarsi su di lui mentre era sull'asfalto e continuare a colpirlo.

Fortunatamente un altro volontario che stava passando dalla strada ha assistito alla scena ed è intervenuto, allontanando il senzatetto. Sul posto è stato richiesto l'intervento del 118 che ha trasportato l'84enne all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato il senzatetto. Le indagini sono in corso.

