Aggredisce violentemente volontario 84enne alla mensa della Misericordia di Empoli

Cronaca Empoli
Il volontario è finito in ospedale

Violeta aggressione intorno alle 11.30 questa mattina alla mensa Emmaus gestito dalla Misericordia di Empoli, non distante dalla ferroviaria. Un senzatetto , frequentatore del centro, ha picchiato violentemente un volontario di 84 anni in strada, a poche decine di metri dal centro.

Da quanto appreso l'uomo aveva appena terminato il suo turno, e mentre si stava recando verso casa ha avuto una discussione con il senzatetto, per motivi ancora da chiarire. Ne è nata un'aggressione con quest'ultimo che ha preso a pugni l'84enne, facendolo cadere a terra, per poi scagliarsi su di lui mentre era sull'asfalto e continuare a colpirlo.

Fortunatamente un altro volontario che stava passando dalla strada ha assistito alla scena ed è intervenuto, allontanando il senzatetto. Sul posto è stato richiesto l'intervento del 118 che ha trasportato l'84enne all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato il senzatetto. Le indagini sono in corso.

 

