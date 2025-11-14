Farmacie di turno dal 14 novembre al 21 novembre

EMPOLI
da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00
Farmacia Serravalle – Via Isonzo, 11/13 – tel. 0571-1590119
Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935
Farmacia in appoggio:
sabato 15 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo F.no – tel. 0571-51042 E 0571-51795
FUCECCHIO
da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00
Farmacia Comunale Civitas Montopoli S.r.L – Via Nazionale, 17/b (località Capanne) – 0571-467223
CERTALDO
da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00
Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123
Farmacia in appoggio:
sabato 15 e domenica 16 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150
CASTELFIORENTINO
da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00
Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013
Farmacia in appoggio:
sabato 15 e domenica 16 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 Montespertoli – tel. 0571-609926
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
