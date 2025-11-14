Farmacie di turno dal 14 novembre al 21 novembre

EMPOLI

da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00

Farmacia Serravalle – Via Isonzo, 11/13 – tel. 0571-1590119

Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935

Farmacia in appoggio:

sabato 15 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo F.no – tel. 0571-51042 E 0571-51795

FUCECCHIO

da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00

Farmacia Comunale Civitas Montopoli S.r.L – Via Nazionale, 17/b (località Capanne) – 0571-467223

CERTALDO

da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

Farmacia in appoggio:

sabato 15 e domenica 16 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

CASTELFIORENTINO

da venerdì 14 novembre dalle 20:00 al 21 novembre alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacia in appoggio:

sabato 15 e domenica 16 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 Montespertoli – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.