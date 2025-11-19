Lutto nel giornalismo, è morto Domenico Mugnaini

Giornalismo toscano e non solo in lutto. È morto Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, giornalista conosciuto e stimato da colleghi e colleghe. È scomparso all'età di 65 anni, in seguito a una lunga malattia, nella sua casa a Firenze circondato dalla sua famiglia.

In una nota Toscana Oggi ricorda la carriera del suo direttore. Dal settembre 2019 dirigeva il settimanale delle diocesi toscane, con cui da giovanissimo aveva iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo. Corrispondente per "Il Popolo" dal 1987 al 1994, collaboratore di "Avvenire", aveva svolto il praticantato presso "La Gazzetta di Firenze" tra il 1989 e il 1991. Dal 1990 aveva iniziato la collaborazione con l'agenzia Asca. Dopo una collaborazione con il Gr2 Rai, dal 1993 al 1999 è stato Caporedattore per la Cecchi Gori Comunications, guidando la redazione giornalistica di Canale 10. Dal 1999 al 2002 ha lavorato all'ufficio stampa del Comune di Firenze; nel 2002 è diventato Redattore dell'agenzia Asca di Firenze. Nel 2004 è entrato come Redattore nella sede Ansa di Firenze, di cui nel 2018 è stato nominato Caposervizio aggiunto. Durante gli anni all’Asca e poi all’Ansa si è occupato principalmente politica ed economia, oltre alle grandi inchieste di cronaca nera e giudiziaria, come il processo per il Mostro di Firenze, la Strage dei Georgofili, il naufragio della Costa Concordia e fin dal 1990 le vicende legate alla banca Monte dei Paschi.

Nel 2015 ha curato l'ufficio stampa per la visita di Papa Francesco a Firenze. Dal 2017 era nel Consiglio di amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore, da aprile 2019 a giugno 2022 è stato consigliere della Scuola di Arte Sacra di Firenze. Poi nel 2019 il ritorno a Toscana Oggi, che ha diretto fino all'ultimo. Era anche consigliere della Fisc, la federazione che riunisce i settimanali cattolici d'Italia. Nel 2023 ha ricevuto il premio giornalistico Pirovano-Liverani, organizzato dal Movimento per la Vita "per il suo impegno in difesa della vita". Mugnaini lascia la moglie Barbara e i figli Andrea e Giovanni.

Gonews.it e la XMediaGroup esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Domenico Mugnaini, professionista e giornalista stimato.