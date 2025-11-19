Ordigni al cantiere del Ferruccio: M5S-BE e FdI chiedono chiarezza, preoccupa il 'fattore tempo'

La scoperta di un nuovo ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale nel cantiere del Teatro Il Ferruccio a Empoli, e qualche giorno dopo di un terzo ordigno lungo l'Arno ad Avane poi rivelatosi un 'falso allarme', hanno spinto alcuni gruppi consiliari di opposizione a presentare due interrogazioni formali al sindaco e alla giunta.

Una interrogazione è stata presentata da Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli–Siamo Empoli, l'altra da Fratelli d'Italia.

I consiglieri chiedono di fatto chiarimenti sulla gestione delle bonifiche, sulle tempistiche delle comunicazioni alla cittadinanza e soprattutto sulle possibili ricadute sul cronoprogramma dell’opera finanziata dal PNRR, tenuto conto che il superamento dei tempi massimi previsti del cantiere potrebbe determinare il mancato finanziamento dell''opera.

La prima bomba era stata rinvenuta il 22 maggio 2025 e disinnescata il 7 settembre, con l’evacuazione di circa 5.000 residenti tra Empoli e Vinci.

L'Interrogazione di M5S-BE-SiAmo

Nell’interrogazione, firmata da Jacopo Maccari (M5S), Leonardo Masi e Sabrina Ciolli (Buongiorno Empoli), si ricorda che Empoli, come raccontato anche da gonews.it, fu oggetto di forti bombardamenti aerei durante la Seconda guerra mondiale e che il cantiere del teatro si trova in un’area "limitrofa a obiettivi strategici", come il ponte tra Empoli e Sovigliana. Per questo, scrivono i gruppi, ci si chiede "se e perché non si è ritenuto necessario, prima dell’inizio del cantiere, effettuare una bonifica approfondita dell’area".

I consiglieri riprendono l’affermazione del sindaco secondo cui il ritrovamento risalirebbe "ad alcuni giorni prima", osservando come non sia stata comunicata alla cittadinanza una data precisa.

I gruppi chiedono inoltre di conoscere quali interventi siano stati effettivamente eseguiti dalla ditta incaricata della bonifica dopo il primo ritrovamento, alla luce della determina comunale che affida alla Cogen srl un intervento da 13.500 euro più IVA, se quindi "il secondo ordigno trovato sul cantiere è il risultato di suddetta bonifica o se è stato rinvenuto durante il prosieguo dei lavori ordinari", scrivono i consiglieri.

Ulteriori domande riguardano i tempi previsti per il disinnesco sia al teatro sia lungo l’Arno e l’impatto dei ritrovamenti sul cronoprogramma dei lavori. La preoccupazione dei gruppi si concentra soprattutto sulle scadenze imposte dal PNRR: "Ritenendo altamente probabile il superamento della data di dicembre 2026", i consiglieri chiedono "se esista una sorta di 'clausola' che possa garantire, anche in caso di superamento della data contrattuale, la cifra spettante da PNRR al nostro Comune".

L'Interrogazione di FdI

Anche il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli, composto da Cosimo Carriero (capogruppo), Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, ha presentato un’interrogazione a risposta orale in merito al ritrovamento del secondo ordigno bellico, "poiché la notizia, riportata dalla stampa locale, ha destato preoccupazione tra cittadini residenti nella zona".

Una situazione che, secondo Fratelli d’Italia, richiede massima trasparenza e informazioni puntuali, soprattutto perché l’area è storicamente nota per essere stata oggetto di bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale.

"È doveroso capire – dichiarano i consiglieri – se la bonifica bellica preventiva sia stata realmente effettuata, come previsto dalla normativa nazionale, e da quale soggetto specializzato sia stata eseguita. Se una bonifica è stata fatta, come è possibile che siano stati trovati due ordigni in tempi così ravvicinati?".

L'interrogazione depositata chiede al Sindaco e alla Giunta: "se sia stata effettuata la bonifica bellica sistematica preventiva (BBSP) prevista dalla legge per cantieri in potenziale area di rischio; chi l’abbia eseguita, quando, con quali modalità tecniche e con quale documentazione conclusiva; quali verifiche aggiuntive siano state fatte dopo l’avvio del cantiere; quali siano i tempi previsti per la rimozione dell’ordigno oggi presente; se l’Amministrazione intenda procedere a nuove analisi e un’eventuale ridefinizione del perimetro della bonifica, vista la criticità emersa".

"Quando si parla di ordigni bellici – prosegue Fratelli d’Italia – non si può improvvisare né minimizzare. È indispensabile che i cittadini sappiano se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza e se la loro incolumità è garantita. La sicurezza pubblica viene prima di ogni cantiere, prima di ogni inaugurazione e prima di ogni opera".

Il gruppo consiliare attende che il Sindaco fornisca "una risposta chiara e completa nella prossima seduta del Consiglio Comunale, nell’interesse della città e della tutela della sicurezza collettiva".

Notizie correlate