Farmacie di turno dal 21 novembre al 28 novembre

EMPOLI

da venerdì 21 novembre dalle 20:00 a venerdì 28 novembre alle 20:00

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 - tel. 0571-72781

Far.Ma.Dea. - Via Gobetti 19-21-25 (località Ponte a Elsa) – tel. 331 257 4000

Farmacia in appoggio:

sabato 22 novembre 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 Montelupo F.no- tel. 0571-57506

SAN MINIATO

da venerdì 21 novembre dalle 20:00 a venerdì 28 novembre alle 20:00

Farmacia La Scala - Via Tosco-Romagnola Est 888 (località La Scala) – tel. 0571-43032

Farmacia in appoggio:

sabato 22 e domenica 23 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 21 novembre dalle 20:00 a venerdì 28 novembre alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Corso G. Mazzini, 122 – tel. 0571-30009

CERTALDO

da venerdì 21 novembre dalle 20:00 a venerdì 28 novembre alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

Farmacia in appoggio:

sabato 22 e domenica 23 novembre 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117

MONTESPERTOLI

da venerdì 21 novembre dalle 20:00 a venerdì 28 novembre alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.