Incendio in macelleria etnica a Firenze, nessuna persona coinvolta

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi dalle 14.45 nel centro di Firenze, in Via della Scala all’altezza dell’intersezione con Via Santa Caterina da Siena, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, per un incendio divampato all’interno di una macelleria etnica. Non risulterebbero persone coinvolte, ma sono in corso verifiche sul palazzo soprastante il negozio.
Sul posto sono entrate in azione una squadra operativa, l’autoscala e un’autobotte, mentre la Polizia Locale è stata chiamata a gestire la viabilità nella zona, già fortemente rallentata dall’emergenza.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Cronaca
26 Novembre 2025
Alla casa circondariale di Sollicciano quella di ieri è stata “una giornata da dimenticare”, come denuncia la UilPa Polizia Penitenziaria. In mattinata un detenuto di origini magrebine ha tentato l’evasione, [...]
Firenze
Cronaca
25 Novembre 2025
La Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Firenze, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone, accusate [...]
Lastra a Signa
Cronaca
25 Novembre 2025
Attorno alle 20 di lunedì 24 novembre un mezzo pesante si è intraversato sulla Firenze-Pisa-Livorno, dopo l’uscita Lastra a Signa in direzione mare, in conseguenza del quale, nel giro di [...]
<< Indietro