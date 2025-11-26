Incendio in macelleria etnica a Firenze, nessuna persona coinvolta

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi dalle 14.45 nel centro di Firenze, in Via della Scala all’altezza dell’intersezione con Via Santa Caterina da Siena, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, per un incendio divampato all’interno di una macelleria etnica. Non risulterebbero persone coinvolte, ma sono in corso verifiche sul palazzo soprastante il negozio.

Sul posto sono entrate in azione una squadra operativa, l’autoscala e un’autobotte, mentre la Polizia Locale è stata chiamata a gestire la viabilità nella zona, già fortemente rallentata dall’emergenza.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso.

