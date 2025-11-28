Farmacie di turno dal 28 novembre al 5 dicembre

EMPOLI

da venerdì 28 novembre dalle 20:00 a venerdì 5 dicembre alle 20:00

Farmacia Comunale 3 – Via Sottopoggio per San Donato (loc. Villanuova) – tel. 0571-1738230

VINCI

da venerdì 28 novembre dalle 20:00 a venerdì 5 dicembre alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

MONTELUPO

da venerdì 28 novembre dalle 20:00 a venerdì 5 dicembre alle 20:00

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 – tel. 0571-51006 E 0571-913409

FUCECCHIO

da venerdì 28 novembre dalle 20:00 a venerdì 5 dicembre alle 20:00

Farmacia Bramea - Piazza dei Seccatoi, 3, 50054 Fucecchio - tel 0571 843327

Farmacie in appoggio:

sabato 29 e domenica 30 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 28 novembre dalle 20:00 a venerdì 5 dicembre alle 20:00

Farmacia Comunale Ponticelli Farmavaldera S.r.L – Via Colombaie, 2 – tel. 0587-706416

CASTELFIORENTINO

da venerdì 28 novembre dalle 20:00 a venerdì 5 dicembre alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167

Farmacie in appoggio:

sabato 29 e domenica 30 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679

GAMBASSI TERME

da venerdì 28 novembre dalle 20:00 a venerdì 5 dicembre alle 20:00

Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274

MONTESPERTOLI

da venerdì 28 novembre dalle 20:00 a venerdì 5 dicembre alle 20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.