Farmacie di turno dal 05 dicembre al 12 dicembre

Condividi su:
Leggi su mobile

 

EMPOLI

da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 - tel. 0571-80648

Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) - tel. 0571-924177

Farmacie in appoggio:

sabato 06 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo Fiorentino – tel. 0571-51042 E 0571-51795

 

FUCECCHIO

da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00

Farmacia Giomi - Viale Palagina (località Ponte a Cappiano) - tel. 0571 295143

Farmacie in appoggio:

sabato 06, domenica 07 e 8 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

 

SAN MINIATO

da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00

Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato, San Miniato - tel. 0571 33899

 

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00

Farmacia Cerretti - Via Cerretti, 30, - tel. 0587-710426

 

CERTALDO

da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

Farmacie in appoggio:

sabato 06 dicembre e domenica 07 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 Castelfiorentino – tel. 0571-64013

 

MONTAIONE

da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00

Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046

Farmacie in appoggio:

sabato 06 dicembre e domenica 07 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) Montespertoli – tel. 0571-606099

 

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina