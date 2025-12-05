Farmacie di turno dal 05 dicembre al 12 dicembre

EMPOLI
da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00
Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 - tel. 0571-80648
Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) - tel. 0571-924177
Farmacie in appoggio:
sabato 06 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo Fiorentino – tel. 0571-51042 E 0571-51795
FUCECCHIO
da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00
Farmacia Giomi - Viale Palagina (località Ponte a Cappiano) - tel. 0571 295143
Farmacie in appoggio:
sabato 06, domenica 07 e 8 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056
SAN MINIATO
da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00
Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato, San Miniato - tel. 0571 33899
SANTA MARIA A MONTE
da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00
Farmacia Cerretti - Via Cerretti, 30, - tel. 0587-710426
CERTALDO
da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00
Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150
Farmacie in appoggio:
sabato 06 dicembre e domenica 07 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 Castelfiorentino – tel. 0571-64013
MONTAIONE
da venerdì 05 dicembre dalle 20:00 a venerdì 12 dicembre alle 20:00
Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046
Farmacie in appoggio:
sabato 06 dicembre e domenica 07 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) Montespertoli – tel. 0571-606099
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
